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Регион
21 марта, 09:42

Садист из Алтая отрезал ухо полуторагодовалому ребёнку из-за того, что он мешал ему уснуть

СК: На Алтае арестовали садиста, который издевался над сыном сожительницы

Житель Республики Алтай издевался над полуторагодовалым сыном своей сожительницы. Он отрезал мальчику часть уха, тушил об его ногу сигареты и нанёс множество ударов ногами. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета региона.

По данным следствия, поводом для издевательств стало то, что ребёнок мешал садисту уснуть. Сейчас мальчик находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает. Инцидент произошёл в селе Сейка Чойского района. В момент истязательств мужчина был пьян. Сейчас садист задержан и заключён под стражу. Ему светит до 7 лет лишения свободы.

Ранее Life.ru сообщал, что на Кубани возбудили уголовное дело в отношении матери, которая изрезала ножом двухмесячного сына. Убить малыша не дал дедушка ребёнка. Мальчика доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexey Lysenko

Полина Никифорова
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