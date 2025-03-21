Садист из Алтая отрезал ухо полуторагодовалому ребёнку из-за того, что он мешал ему уснуть

Житель Республики Алтай издевался над полуторагодовалым сыном своей сожительницы. Он отрезал мальчику часть уха, тушил об его ногу сигареты и нанёс множество ударов ногами. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета региона.

По данным следствия, поводом для издевательств стало то, что ребёнок мешал садисту уснуть. Сейчас мальчик находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает. Инцидент произошёл в селе Сейка Чойского района. В момент истязательств мужчина был пьян. Сейчас садист задержан и заключён под стражу. Ему светит до 7 лет лишения свободы.