«Чувствую, что жив»: Англичанин 34 года ищет родного отца, живущего в Первоуральске

Станислав, родившийся в Кишинёве, переехал с матерью в Эстонию после развода родителей и потерял связь с отцом. Позже он узнал, что папа живет в Первоуральске, но их общение прекратилось после конфликта. В настоящее время теперь уже житель Ливерпуля пытается разыскать родителя, которому скоро исполнится 77 лет, рассказал kp.ru.

Мужчина вырос в обеспеченной семье в Кишинёве с матерью Ангелиной и отцом Валерием. Однако после того как Валерия осудили за мошенничество, семья распалась. Женщина вышла замуж за другого и переехала в Эстонию. После освобождения Валерий передал сыну свою фотографию и сообщил о переезде на Урал, но не уточнил местоположение. Станислав и его мать потеряли с ним контакт.

Спустя годы Станислав встретил отца в Кишинёве, где тот рассказал о жизни в Первоуральске. Они провели вместе несколько дней и обменялись телефонами. Однако после одного конфликта, когда пьяный Валерий позвонил сыну, общение прекратилось. Станислав живет в Ливерпуле и уже 20 лет пытается найти отца через различные организации и программы, но безуспешно. По данным МВД России, Валерий всё ещё жив и управляет фирмой в Первоуральске.