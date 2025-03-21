Мужчина заплатил онлифанщице почти 1 млн рублей за секс и не пережил его

В США модель Микаэла Брашайе Райларсдам предстала перед судом по обвинению в непредумышленном убийстве 55-летнего мужчины. 31-летняя американка, более известная как Эшли Синкал, зарабатывает на OnlyFans. Фанат девушки предложил ей встречу, во время которой он и умер. Об этом пишет издание New York Post.

По информации следствия, поклонник модели заплатил за встречу с ней 11 тысяч долларов (почти 1 миллион рублей). Во время их БДСМ-утех Синкал обмотала Майкла Дейла пищевой плёнкой по всему телу. Отмечается, что это было пожелание самого клиента. Всё происходящее в тот день модель снимала на камеру для своего аккаунта на OnlyFans.

В ходе секс-игр Синкал надела американцу на голову пакет. Очень скоро ему стало плохо, но модель не заметила страданий клиента в целлофановом коконе — только через восемь минут она поняла, что с мужчиной происходит нечто странное. Тогда онлифанщица вызвала скорую, но было уже слишком поздно — Дейл умер.

Защита девушки утверждает, что основанием для её действий было взаимное согласие, а также модель не предполагала трагического исхода в тот роковой апрельский вечер 2023 года. В настоящее время американка содержится под стражей без права на выход под залог и не признает себя виновной.