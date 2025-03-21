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Регион
21 марта, 10:18

Путин сегодня может провести новый международный телефонный разговор

Песков: У Путина сегодня может состояться международный телефонный разговор

В пятницу, 21 марта, во второй половине дня у президента России Владимира Путина может состояться международный телефонный разговор. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Во второй половине дня возможен международный телефонный разговор. Дадим традиционное сообщение», — отметил представитель Кремля.

Путин поздравил нового президента МОК с назначением
Путин поздравил нового президента МОК с назначением

Ранее Life.ru сообщал, что Путин направил поздравления коллегам из СНГ с весенним праздником Навруз. Тёплые слова были адресованы президентам Азербайджана Ильхаму Алиеву, Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, Киргизии Садыру Жапарову, Таджикистана Эмомали Рахмону, Туркмении Сердару Бердымухамедову и Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

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Life.ru

Мария Любицкая
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