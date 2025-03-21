Путин сегодня может провести новый международный телефонный разговор
Песков: У Путина сегодня может состояться международный телефонный разговор
В пятницу, 21 марта, во второй половине дня у президента России Владимира Путина может состояться международный телефонный разговор. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Во второй половине дня возможен международный телефонный разговор. Дадим традиционное сообщение», — отметил представитель Кремля.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин направил поздравления коллегам из СНГ с весенним праздником Навруз. Тёплые слова были адресованы президентам Азербайджана Ильхаму Алиеву, Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, Киргизии Садыру Жапарову, Таджикистана Эмомали Рахмону, Туркмении Сердару Бердымухамедову и Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
Life.ru