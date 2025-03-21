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21 марта, 11:00

Песков: Лидеры ЕС преисполнены желанием милитаризовать Европу

Западные политики преисполнены желанием во что бы то ни стало милитаризовать Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На публике европейские лидеры показывают другое лицо и другие глаза. Их глаза сейчас преисполнены, по крайней мере, в публичной плоскости, желанием милитаризовать Европу во что бы то ни стало и во сколько бы это не обошлось», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Так пресс-секретарь президента прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что он увидел в глазах европейских лидеров признание поражения Киева. Представитель Кремля отметил, что милитаризация Европы не прибавляет безопасности на континенте, не приближает к разрядке отношений и не восстанавливает доверие.

Песков считает, что многим европейцам это не нравится, но почти все они следуют в общем потоке.

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Никита Никонов
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