Западные политики преисполнены желанием во что бы то ни стало милитаризовать Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На публике европейские лидеры показывают другое лицо и другие глаза. Их глаза сейчас преисполнены, по крайней мере, в публичной плоскости, желанием милитаризовать Европу во что бы то ни стало и во сколько бы это не обошлось», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Так пресс-секретарь президента прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что он увидел в глазах европейских лидеров признание поражения Киева. Представитель Кремля отметил, что милитаризация Европы не прибавляет безопасности на континенте, не приближает к разрядке отношений и не восстанавливает доверие.