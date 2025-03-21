Стадо баранов и личный бюст: Билан рассказал о самых безумных подарках от поклонников

Певцу Диме Билану стоит задуматься о создании музея для подарков от своих поклонников. За 25 лет на сцене он собрал впечатляющее количество картин, игрушек и даже гипсовый бюст своего изображения. В интервью Пятому каналу он рассказал, что особенно много презентов получает во время гастролей. Артист поделился, что фанаты часто радуют его деликатесами: однажды в Астрахани ему подарили букет из воблы, а недавно он получил черную икру.

Тем не менее, певец не принимает все съедобные подарки. Он принципиально отказывается от тортов, пирожных и других кондитерских изделий. Несколько месяцев назад он рассказал о случае, когда чуть не отравился, съев печенье, которое оказалось с неожиданным сюрпризом.

Билан признаёт, что порой внимание поклонников приносит не только радость, но и трудности. Например, однажды фанаты из Ставрополя подарили ему целое стадо баранов. По его словам, животных пришлось отдать родителям, так как заниматься фермерством у него не было в планах.