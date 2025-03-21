В Кремле высказались о ядерной программе Ирана
Песков: РФ выступает за мирное решение ядерного вопроса Ирана
Кремль призывает решать вопрос ядерной программы Ирана исключительно мирными средствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уточнив, что для этого есть всё необходимое.
«Мы убеждены, что проблема ядерной программы Ирана должна решаться исключительно мирными политико-дипломатическими средствами, и считаем, что для этого имеется всё необходимое, для этого необходима лишь политическая воля», — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что в настоящее время, согласно имеющимся заявлениям, Иран сосредоточен на развитии сектора мирного атома и действует в строгом соответствии с международным правом. По этой причине Кремль уверен, что, развивая свою ядерную программу, иранские власти не планируют создавать ядерное оружие.
Ядерная программа Ирана включает в себя несколько исследовательских объектов, два урановых рудника, исследовательский реактор и объекты по переработке урана, в том числе три завода по обогащению урана. При этом в адрес Ирана постоянно поступали и поступают обвинения в разработке ядерного оружия. Так, американские СМИ в феврале заявили, что Иран ищет быстрый способ создания ядерного оружия.
Life.ru