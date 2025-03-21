В Кремле высказались о ядерной программе Ирана

Кремль призывает решать вопрос ядерной программы Ирана исключительно мирными средствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уточнив, что для этого есть всё необходимое.

«Мы убеждены, что проблема ядерной программы Ирана должна решаться исключительно мирными политико-дипломатическими средствами, и считаем, что для этого имеется всё необходимое, для этого необходима лишь политическая воля», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в настоящее время, согласно имеющимся заявлениям, Иран сосредоточен на развитии сектора мирного атома и действует в строгом соответствии с международным правом. По этой причине Кремль уверен, что, развивая свою ядерную программу, иранские власти не планируют создавать ядерное оружие.