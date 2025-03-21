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21 марта, 10:47

«Нет данных на этот счёт»: В Кремле отреагировали на новость о конфискованном танкере Eventin

Песков: Кремль не располагает информацией о конфискованном в ФРГ танкере Eventin

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на новость о конфискованном танкере Eventin в Германии. Он заявил, что не располагает информацией о данном инциденте.

«Я не располагаю никакой информацией об этом танкере. Поэтому я не знаю, чей он, в связи с чем он был конфискован. У меня просто нет данных на этот счёт», — поделился представитель Кремля на брифинге.

Неуправляемый танкер с 99 тыс. тонн нефти дрейфует у берегов ФРГ
Неуправляемый танкер с 99 тыс. тонн нефти дрейфует у берегов ФРГ

Напомним, что ранее таможня ФРГ конфисковала танкер Eventin, дрейфовавший в Балтийском море. Судно потеряло управление у берегов Германии 10 января. Вместе с танкером были конфискованы около 100 000 тонн сырой нефти стоимостью около 40 миллионов евро. В конце января судно было внесено Евросоюзом в список так называемого «теневого флота» России.

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ТАСС / dpa / Stefan Sauer

Алена Пенчугина
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