«Нет данных на этот счёт»: В Кремле отреагировали на новость о конфискованном танкере Eventin

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на новость о конфискованном танкере Eventin в Германии. Он заявил, что не располагает информацией о данном инциденте.

«Я не располагаю никакой информацией об этом танкере. Поэтому я не знаю, чей он, в связи с чем он был конфискован. У меня просто нет данных на этот счёт», — поделился представитель Кремля на брифинге.