В Судане беспилотник атаковал дворец президента, есть погибшие

В Хартуме, столице Судана, беспилотник нанёс удар по президентскому дворцу, в результате чего погибли трое сотрудников СМИ, а несколько человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По данным издания, атака дворца с воздуха произошла на фоне заявлений суданских военных о восстановлении контроля над президентским дворцом и зданиями министерств в центре города.

«Сегодня флаг поднят, дворец возвращён, и путь продолжается до полной победы», — написал министр информации Судана Халед аль-Айсер в соцсети Х.

Согласно информации телеканала, нападение было осуществлено БПЛА, принадлежащим отрядам Сил быстрого реагирования, которые находятся в противостоянии с армейскими частями Судана. В результате атаки также были ранены военнослужащие.

Напомним, что в апреле 2023 года Судан стал ареной ожесточенного конфликта. Споры между двумя основными фигурами – главой Суверенного совета (временного руководящего органа страны) Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет армию, и Мухаммедом Хамданом Дагало, руководителем Сил быстрого реагирования – переросли в вооруженное противостояние. Столкновения, начавшиеся в Мерове и Хартуме между армией и СБР, быстро охватили всю страну. Последствия этого конфликта ужасны: тысячи людей погибли, десятки тысяч получили ранения.