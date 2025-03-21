«Бегите»: Психолог призвала уходить от холодных мужчин

Часто бывает, что в состоянии сильной влюблённости люди склонны идеализировать своего партнёра, не замечая его истинного отношения. В такой ситуации трудно увидеть даже полное равнодушие. Психолог Александра Метальникова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснила, как распознать безответную любовь и выйти из таких отношений.

Она подчеркнула, что не стоит обманывать себя, надеясь на любовь, которая не проявляется, когда мужчина ничего не делает для женщины, а заботится только о собственных интересах. Также психолог отметила, что женщины чаще склонны заблуждаться в своих отношениях, создавая иллюзии о чувствах партнёра. В целом, по её словам, женщины более ориентированы на отношения и готовы вкладываться в них, что является нормальным, если их потребность в тёплом общении удовлетворяется с друзьями, признание получают от коллег и клиентов, а физическую близость — от массажистки.

«Не нужно ждать от мужчины, что он будет целым миром. А если он этого требует от вас — бегите. Если некомфортно в отношениях, в паре, важно для самой себя определить, что плохо и что хочется вместо этого, что вы получаете в этих отношениях и что отдаете. Что ещё хотелось бы получать, а что уже надоело отдавать? Сформулируйте это для себя, лучше на бумаге — это лучший способ посмотреть на ситуацию со стороны и здраво оценить все плюсы и минусы, все слои и уровни отношений», — посоветовала Метальникова.