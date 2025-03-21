В Саранске депутат, услышав жалобы жителей на цены за ЖКУ, посоветовал им продать жильё

Заместитель председателя Государственного собрания Мордовии Сергей Вдовин, реагируя на обращения жителей Саранска о высоких тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предложил им рассмотреть возможность продажи квартир. Об этом сообщает Mash.

Депутат Сергей Вдовин ответил на вопрос о высокой стоимости коммунальных услуг. Видео © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, к Вдовину обратилась жительница Саранска, выразив недовольство по поводу слишком высоких цен на коммунальные услуги. Она считает, что значительные суммы особенно тяжело ложатся на плечи пенсионеров, чьи выплаты не позволяют покрыть эти расходы. Во время разговора женщина рассказала, что её мать живёт одна в четырёхкомнатной квартире, но, будучи пенсионеркой, вынуждена оплачивать большие счета за ЖКУ.

«Почему она (мать женщины, задавшей вопрос. — Прим. Life.ru) не продаст свою квартиру?», — предложил Вдовин в разговоре с возмущённой горожанкой.

Сам парламентарий, к слову, является владельцем трёх земельных участков на 4000 квадратных метров, жилого дома на 400 квадратов, дачи, гаража на 48 квадратов и автомобиля Toyota Land Cruiser. По данным из декларации 2022 года, доход Вдовина составляет 7,2 млн рублей.