В зоне ответственности группировки войск «Центр» украинская армия потеряла более 3,2 тысячи военных. Также Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились 30 боевых бронированных машин и 46 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 3 235 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты Bradley, три бронетранспортёра М113 и две бронемашины MaxxPro производства США», — уточнили в ведомстве.

Также большие потери принесли противнику действия группировки войск «Север». Бойцам Российской Армии удалось ликвидировать почти 2,3 тысячи украинских солдат. Не малые потери понесли ВСУ и в зоне ответственности группировки войск «Запад». Они потеряли более 1,6 тысячи бойцов и 19 боевых бронированных машин. А бойцы «Востока» ликвидировали свыше 1 тысячи бойцов.