ВСУ за неделю остались без 9 станций радиоэлектронной борьбы
Минобороны России: За неделю ВСУ потеряли свыше 510 военных и 9 станций РЭБ
За неделю Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились свыше 510 боевиков и 9 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это стало возможным благодаря решительным действиям группировки «Днепр». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих, 32 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, противник потерял 32 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Наши бойцы уничтожили девять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
За неделю Вооружённые силы Российской Федерации освободили 3 населённых пункта в Курской и Запорожской областях. Заолешенка и Рубанщина были освобождены благодаря отважным действиям группировки войск «Север». Степовое в Запорожской области освободили подразделения группировки «Днепр».
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