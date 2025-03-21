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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
21 марта, 11:29

ВСУ за неделю остались без 9 станций радиоэлектронной борьбы

Минобороны России: За неделю ВСУ потеряли свыше 510 военных и 9 станций РЭБ

За неделю Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились свыше 510 боевиков и 9 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это стало возможным благодаря решительным действиям группировки «Днепр». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих, 32 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, противник потерял 32 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Наши бойцы уничтожили девять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Новости СВО. Освобождены Жеребянки, удар по СБУ в Краматорске, отряды ВСУ бьют около Белой Горы, 21 марта
Новости СВО. Освобождены Жеребянки, удар по СБУ в Краматорске, отряды ВСУ бьют около Белой Горы, 21 марта

За неделю Вооружённые силы Российской Федерации освободили 3 населённых пункта в Курской и Запорожской областях. Заолешенка и Рубанщина были освобождены благодаря отважным действиям группировки войск «Север». Степовое в Запорожской области освободили подразделения группировки «Днепр».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Алена Пенчугина
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