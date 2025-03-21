ВСУ за неделю остались без 9 станций радиоэлектронной борьбы

За неделю Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились свыше 510 боевиков и 9 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это стало возможным благодаря решительным действиям группировки «Днепр». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих, 32 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, противник потерял 32 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Наши бойцы уничтожили девять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.