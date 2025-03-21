Российские бойцы поразили две бригады и два полка украинских войск

Группировка войск «Север» за прошедшую неделю успешно нанесла удары по подразделениям двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ. Об этом информировало Министерство обороны Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что на Харьковском и Белгородском направлениях были достигнуты значительные успехи в борьбе с указанными силами противника.