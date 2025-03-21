Российские бойцы поразили две бригады и два полка украинских войск
Группировка войск «Север» за прошедшую неделю успешно нанесла удары по подразделениям двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ. Об этом информировало Министерство обороны Российской Федерации.
В ведомстве отметили, что на Харьковском и Белгородском направлениях были достигнуты значительные успехи в борьбе с указанными силами противника.
Ранее ВС России нанесли успешный удар по воинскому эшелону ВСУ с вооружением и боеприпасами. Кроме того, были поражены склады с военной техникой и материальными средствами, а также скопления живой силы и техники противника в 153 районах. ВС РФ использовали оперативно-тактическую операцию, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию.
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