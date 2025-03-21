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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
21 марта, 11:11

Российские бойцы поразили две бригады и два полка украинских войск

Группировка войск «Север» за прошедшую неделю успешно нанесла удары по подразделениям двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ. Об этом информировало Министерство обороны Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что на Харьковском и Белгородском направлениях были достигнуты значительные успехи в борьбе с указанными силами противника.

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Ранее ВС России нанесли успешный удар по воинскому эшелону ВСУ с вооружением и боеприпасами. Кроме того, были поражены склады с военной техникой и материальными средствами, а также скопления живой силы и техники противника в 153 районах. ВС РФ использовали оперативно-тактическую операцию, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Оксана Попова
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