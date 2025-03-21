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Регион
21 марта, 11:57

Путин поручил прояснить полномочия регионов по ограничениям на полёты БПЛА

Президент России Владимир Путин дал указание уточнить порядок определения полномочий органов публичной власти по введению и отмене ограничений на полёты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионах, где действует режим базовой готовности. Соответствующий перечень поручений главы государства опубликован на официальном сайте Кремля.

«Правительству РФ <...> подготовить совместно с Минобороны, ФСБ и высшими должностными лицами субъектов РФ и представить предложения по внесению в нормативные правовые акты изменений, направленных на уточнение полномочий органов публичной власти по введению и снятию ограничений на полёты беспилотных воздушных судов в субъектах РФ, в которых установлен уровень базовой готовности», — говорится в документе.

Для выполнения задач, связанных с определением полномочий в области ограничений на использование БПЛА, назначены ответственные лица из числа высокопоставленных представителей правительства и силовых структур: премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников и руководители регионов РФ. Крайний срок для реализации поставленных целей установлен на 30 апреля 2025 года.

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Ранее сообщалось, что Путин дал указание сделать РФ лидером в области технологий беспилотных систем к 2030 году. Президент поручил кабинету министров ускорить развитие сектора беспилотной авиации для укрепления лидирующих позиций.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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