Шарий раскрыл чёрную схему дохода командиров ВСУ на собственных солдатах
Шарий: Командиры ВСУ разводят солдат и зарабатывают с них деньги
Командиры и финансовые сотрудники ВСУ освоили новую схему дохода на зарплатах обычных солдат. О хитрости украинских военных чинов рассказал местный блогер Анатолий Шарий.
Суть простая: власти присылают деньги на зарплаты вовремя, однако командиры задерживают их на три месяца, вкладывая в банки под процент. После определённого срока средства возвращаются, чины забирают себе доход и раздают зарплаты подчинённым. В этот период бойцы голодают и перезанимают, чтобы хоть как-то жить.
Есть и второй вариант — «свои» кредитные конторы. Пока бойцы голодают, им предлагают прийти в пункт займа и без лишней волокиты оформить ссуду на 100-150 тысяч гривен. Постепенно долг будут списывать с зарплаты. В итоге все получают выгоду, кроме рядовых военных.
Ранее Life.ru рассказывал, что иностранные наёмники, которые действуют в Курской области, не позволяют украинским военнослужащим совершать отход, открывая огонь по тем, кто пытается бежать в Сумскую область. Из-за безвыходного положения многие солдаты ВСУ решают сдаться в плен, где их кормят и оказывают помощь.
Shutterstock / FOTODOM / specnaz