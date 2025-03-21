Шарий раскрыл чёрную схему дохода командиров ВСУ на собственных солдатах

Командиры и финансовые сотрудники ВСУ освоили новую схему дохода на зарплатах обычных солдат. О хитрости украинских военных чинов рассказал местный блогер Анатолий Шарий.

Суть простая: власти присылают деньги на зарплаты вовремя, однако командиры задерживают их на три месяца, вкладывая в банки под процент. После определённого срока средства возвращаются, чины забирают себе доход и раздают зарплаты подчинённым. В этот период бойцы голодают и перезанимают, чтобы хоть как-то жить.

Есть и второй вариант — «свои» кредитные конторы. Пока бойцы голодают, им предлагают прийти в пункт займа и без лишней волокиты оформить ссуду на 100-150 тысяч гривен. Постепенно долг будут списывать с зарплаты. В итоге все получают выгоду, кроме рядовых военных.