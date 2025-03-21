Тело финалистки конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой родные смогли опознать по кольцу. Пока что проведено только частичное опознание тел. Вместе с Буиновой в яме у гаража нашли труп её друга Cтaниcлaва Hopбoeва, которого родственники также опознали. Об этом сообщает «АригУс».

Генетическую экспертизу проведут после peзyльтaтoв cyдeбнo-мeдицинcкoй. Она должна установить время и причину смерти. Специалисты уже начали вскрытие, о результатах не сообщается.

Напомним, что два тела, засыпанные землёй, нашли в досмотровой яме в районе посёлка Аэропорт. Одной из погибших оказалась Сэсэг Буинова. Она работала в такси с 11 на 12 апреля, последний раз её видели, когда в автомобиль к ней сел 26-летний знакомый Стас Норбоев. С тех пор обоих никто не видел.