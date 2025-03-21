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Регион
21 марта, 12:28

Пропавшую год назад финалистку конкурса «Миссис Бурятия» опознали по украшению

Родные опознали по кольцу финалистку конкурса «Миссис Бурятия» Буинову

Пропавшая в 2024 году Сэсэг Буинова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buinova_seseg

Пропавшая в 2024 году Сэсэг Буинова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buinova_seseg

Тело финалистки конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой родные смогли опознать по кольцу. Пока что проведено только частичное опознание тел. Вместе с Буиновой в яме у гаража нашли труп её друга Cтaниcлaва Hopбoeва, которого родственники также опознали. Об этом сообщает «АригУс».

Генетическую экспертизу проведут после peзyльтaтoв cyдeбнo-мeдицинcкoй. Она должна установить время и причину смерти. Специалисты уже начали вскрытие, о результатах не сообщается.

Напомним, что два тела, засыпанные землёй, нашли в досмотровой яме в районе посёлка Аэропорт. Одной из погибших оказалась Сэсэг Буинова. Она работала в такси с 11 на 12 апреля, последний раз её видели, когда в автомобиль к ней сел 26-летний знакомый Стас Норбоев. С тех пор обоих никто не видел.

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Полина Никифорова
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