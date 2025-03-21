«Принеси, подай, пошёл на фиг, не мешай»: Эксперт объяснил нужду в мигрантах из Индии и с Филиппин

Мигранты из Индии и с Филиппин нужны России, чтобы заменить уехавших среднеазиатов. Сейчас на рынке большой дефицит кадров — причём как рабочей силы, так и специалистов высокой квалификации. Особенно эта проблема затрагивает производства, торговые компании и логистику. Об этом в интервью с Life.ru рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.

Условно говоря, на одного сварщика приходится порядка 12 вакансий, на одну швею — около 8. Например, на одного менеджера по продажам приходится 2–4 вакансии, хотя эта профессия всегда была супервостребованной. За курьерами охота, за дворниками охота, за операторами станков охота. Везде чертовский дефицит. Особенно это касается производства, торговых компаний, логистики. Наблюдается страшный спрос на таких специалистов, и их не хватает. Причём не хватает как низкоквалифицированных работников — тех, кто «принеси, подай, пошёл на фиг, не мешай», так и высококвалифицированных специалистов. Гарри Мурадян HR-эксперт, руководитель Школы развития карьеры, член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике

По словам Мурадяна, сейчас речь идёт не о замещении рабочей силы, а о восполнении кадрового голода, который уже есть. Ситуаций, когда филиппинцы приедут замещать русских, возникать не должно. Государство просто не выделит квоты на те профессии, в которых нет дефицита кадров. У иностранцев уже есть опыт работы в других государствах. Например, индусы раньше работали в Дубае. Они смогут внедрить в наше производство новые методы работы.

«Это люди, которые приходят с контрактом на год, а не как у нас: два месяца поработал, встал, забухал и не вышел на работу. Тут таких историй нет. Эти ребята трудолюбивые, усердные, работают хорошо и на совесть», — подчеркнул Мурадян.