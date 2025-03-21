«Ленком» объединят с Центром драматургии и режиссуры

«Ленком Марка Захарова» объединят с московским Центром драматургии и режиссуры (ЦДР). Об этом сообщил актёр, режиссер, художественный руководитель обоих театров Владимир Панков.

«Считаю, что симбиоз двух площадок пойдёт им только на пользу и с творческой, и с административно-хозяйственной точки зрения. Новое театральное объединение позволит увеличить количество и разнообразие творческих проектов», — сказал Панков ТАСС.

Худрук уточнил, что ЦДР станет структурным подразделением «Ленкома». Руководителем центра останется Глеб Гришунин. По словам Панкова, слияние позволит создать единую линию развития для перспективных режиссёров: от школы через студию — ЦДР, площадку для творческого поиска и роста к театру — «Ленкому». Коллектив и репертуар изменений не претерпят. Панков добавил, что сам он будет занимать должность художественного руководителя объединения.

Также собеседник агентства прокомментировал мнение, что этих двух учреждений мало общего, ведь «Ленкому» почти 100 лет, театр ассоциируется с великими именами и культовыми постановками. ЦДР же — молодёжный театр, пространство для экспериментов.

«Но не будем забывать, что и тот, и другой — авторские театры, где репертуар имеет первостепенную значимость, отражает творческое лицо коллективов», — заключил худрук.