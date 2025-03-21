Женихи как на подбор: Москвичка отдала свахе десятки тысяч рублей и получила свидания с маргиналами

Россиянка обратилась за услугами частной свахи, заплатив за помощь 40 тысяч рублей, однако «принца на белом коне» так и не дождалась. После этого обманутая и разочарованная клиентка пожаловалась в Роспотребнадзор.

Как стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ, искать вторую половинку одинокая россиянка решила при помощи агентства «Дуэт». Она заключила с организацией договор на три месяца по тарифу «Лайт». В рамках сделки ей должны были предоставить четыре знакомства и технически оформить общение, то есть переписку с потенциальным партнёром от лица клиента вела сваха-менеджер.

По итогу клиентке удалось побывать лишь на двух свиданиях, вместо обещанных четырёх. При этом выбранные свахой «женихи» оказались как на подбор. Москвичка заявила, что вместо «принца» ей предлагали познакомиться с маргиналами, патологическими лжецами и деструктивными мужчинами.

Спустя некоторое время сваха-помощница начала вовсе пропадать. На протяжении нескольких недель никто не реагировал на сообщения клиентки, но женщина не растерялась и отправила досудебную претензию, в результате которой ей вернули компенсацию в размере 20 тысяч рублей за неполное оказание услуг. При этом россиянка решила не останавливаться на этом и подала заявление на частную сваху в Роспотребнадзор.