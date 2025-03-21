Штаты сделали для Венгрии исключение из американских санкций против «Газпрома»
Вашингтон решил сделать для Будапешта исключение из американских санкций. Оно будет действовать при оплате поставок российского газа по контрактам с «Газпромом», сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Вчера мы получили из Вашингтона информацию о том, что наша просьба сделать для нас исключение из этих санкций была удовлетворена», — сказал глава МИД после встречи в Анкаре с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Сийярто добавил, что благодаря этому снабжение Венгрии энергоносителями «надёжно гарантировано». Данное исключение будет действовать до мая.
«Таким образом, поставки природного газа в Венгрию находятся в безопасности. Безопасность поставок газа в Венгрию не станет жертвой враждебной, идеологически мотивированной, политической мести администрации Байдена», — поделился министр.
Дипломат считает, что американский лидер Дональд Трамп видит в Будапеште друга. По его мнению, сегодняшнее руководство в Вашингтоне «стоит на позициях здравого смысла и понимает, что география и инфраструктура имеют решающее значение для энергоснабжения».
Ранее венгерский министр иностранных дел сообщал, что США готовы обсуждать отмену вредящих Венгрии санкций против России. Дипломат подчёркивал, что ограничения против РФ затрагивают энергетическую безопасность Будапешта, препятствуя закупкам российского природного газа и сотрудничеству в области ядерной энергетики.
Shutterstock / FOTODOM / Adam Radosavljevic