Штаты сделали для Венгрии исключение из американских санкций против «Газпрома»

Вашингтон решил сделать для Будапешта исключение из американских санкций. Оно будет действовать при оплате поставок российского газа по контрактам с «Газпромом», сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Вчера мы получили из Вашингтона информацию о том, что наша просьба сделать для нас исключение из этих санкций была удовлетворена», — сказал глава МИД после встречи в Анкаре с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Сийярто добавил, что благодаря этому снабжение Венгрии энергоносителями «надёжно гарантировано». Данное исключение будет действовать до мая.

«Таким образом, поставки природного газа в Венгрию находятся в безопасности. Безопасность поставок газа в Венгрию не станет жертвой враждебной, идеологически мотивированной, политической мести администрации Байдена», — поделился министр.

Дипломат считает, что американский лидер Дональд Трамп видит в Будапеште друга. По его мнению, сегодняшнее руководство в Вашингтоне «стоит на позициях здравого смысла и понимает, что география и инфраструктура имеют решающее значение для энергоснабжения».