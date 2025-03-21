В Белгородской области один человек погиб, двое пострадали в результате атак ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке на регион с украинской стороны. В результате удара беспилотника по хутору Добрино Ракитянского района погиб мирный житель. Как сообщил глава региона, мужчина умер от полученных травм до приезда скорой.

В результате налёта также ранен местный житель — его доставили в Ракитянскую больницу с тяжёлыми ранениями. Медики диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения лица, плеча и предплечья. После оказания первой помощи мужчину отпустили домой, где он продолжает восстанавливаться после случившегося.

Губернатор также сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали населённый пункт Лобковка, в результате чего один местный житель получил ранения.

«В районе хутора Лобковка Валуйского округа в результате детонации дрона ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными непроникающими ранениями грудной клетки и осколочными ранениями ног на попутном транспорте доставили в Валуйскую ЦРБ», — написал в телеграм-канале Гладков.

Мужчине оказали необходимую помощь, после чего отправили домой — он продолжит амбулаторное лечение.Информация о последствиях атаки со стороны Украины уточняется.