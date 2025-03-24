Многомиллионные убытки: Бьюти-бизнес блогерши Карины Кросс терпит крах

«Бизнес-империя» блогерши и певицы Карины Кросс терпит крах. Как узнал SHOT, уже вторая её фирма закрыла год большими убытками.

По информации SHOT, бизнес 32-летней певицы Карины Лазарьянц, выступающей под псевдонимом «КАРА КРОСС», переживает не лучшие времена. Её компания «КАРА КРОСС КОСМЕТИКС», специализирующаяся на реализации косметической продукции с оригинальными названиями, зафиксировала убытки, превышающие 7 миллионов рублей по итогам 2024 года.

Падение финансовых показателей особенно заметно, учитывая прибыльность предприятия в предыдущие годы: чистая прибыль составляла 10 миллионов рублей в 2021 году, 2,3 миллиона в 2022, и 449 тысяч рублей в 2023. Другая компания Лазарьянц, ООО «КРОСС КОСМЕТИКС», работающая в той же сфере, также демонстрирует отрицательный результат: убыток в 1,3 миллиона рублей в 2023 году, который удалось снизить до 72 тысяч рублей в минувшем году.