Человек-ядро: В США потомственный циркач рухнул с высоты, когда им выстрелили из пушки

В американском штате Калифорния во время циркового выступления произошёл несчастный случай с известным трюкачём Чачи Валенсией. Об этом сообщает издание USA Today.

Момент падения Чачи Валенсии при выполнении трюка. Видео © X / unlimited_ls

Как пишет издание, Чачи является профессиональным человеком-ядром. В ходе программы он исполняет номер, при котором им выстреливают из пушки. По задумке он должен благополучно приземлиться на специальную сетку, однако в этот раз выступление пошло не по плану. Валенсия промахнулся, задел край сетки, и, отскочив от неё, упал на землю.

Мужчину экстренно доставили в больницу с травмой печени и переломами рёбер. Также у него выявили повреждения запястья и первого поясничного позвонка. Сам Чачи объясняет неудачу неожиданным порывом ветра, который сместил его с намеченной траектории.

Валенсия — потомственный циркач, в чьём роду целых шесть поколений выступали в цирке. Однако лишь Чачи решил выступать в качестве человека-ядра. Пристрастился к необычным номерам он из-за супруги, которая также выросла в цирковой семье.