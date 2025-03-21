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Регион
21 марта, 15:36

Появились фото диверсантов ВСУ, замаскированных под российский спецназ

«АС»: Диверсанты ВСУ замаскировались под российский спецназ перед вылазкой в РФ

Диверсанты ВСУ, замаскированные под российский спецназ. Обложка © Telegram / АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА

Диверсанты ВСУ, замаскированные под российский спецназ. Обложка © Telegram / АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА

Солдаты 8-го полка сил специальных операций (ССО) ВСУ поделились фотографиями своего снаряжения перед вылазкой на территорию России. Изображения элитных украинских диверсантов, замаскированных под российский спецназ, были опубликованы в телеграм-канале «Архангелы спецназа».

«Сразу обращает внимание наличие снаряжения от российского «АрсАрма» и «Техинком». Из вооружения отмечены автоматы АК74, АК105 и АК12 с соответствующим тюнингом, для завершения «образа» используются российские шевроны и атрибутика», — рассказали в телеграм-канале.

Сообщается, что форма, снятая с российских солдат, была захвачена как трофеи и, скорее всего, будет применена для проведения диверсий.

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ за неделю остались без 9 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также они лишились свыше 510 боевиков. Кроме того, противник потерял 32 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии.

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Полина Никифорова
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