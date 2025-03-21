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21 марта, 15:28

«Вернулись к норме»: В ЦБ прокомментировали снижение ставок по депозитам

Набиуллина: Снизившиеся ставки по депозитам являются нормой

В ходе пресс-конференции, посвящённой итогам заседания совета директоров Центрального банка, глава регулятора Эльвира Набиуллина констатировала, что снижение процентных ставок по депозитам является нормой. Она подчеркнула, что ситуация, сложившаяся в ноябре-декабре 2024 года — когда ставки по депозитам превышали показатель ключевой ставки — являлась нестандартной.

«Сейчас мы, скорее, вернулись к такому нормальному соотношению депозитных ставок и ключевой ставки», — заявила Набиуллина.

Она также уточнила, что ЦБ скорректировал график соблюдения норматива ликвидности для банков

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Ранее стало известно, что Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Показатель остаётся неизменным уже в третий раз. Отмечается, что текущая жёсткость денежно-кредитных условий создаёт предпосылки, которые помогут вернуться к целевому показателю инфляции в 4% в 2026 году.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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