«Вернулись к норме»: В ЦБ прокомментировали снижение ставок по депозитам

В ходе пресс-конференции, посвящённой итогам заседания совета директоров Центрального банка, глава регулятора Эльвира Набиуллина констатировала, что снижение процентных ставок по депозитам является нормой. Она подчеркнула, что ситуация, сложившаяся в ноябре-декабре 2024 года — когда ставки по депозитам превышали показатель ключевой ставки — являлась нестандартной.

«Сейчас мы, скорее, вернулись к такому нормальному соотношению депозитных ставок и ключевой ставки», — заявила Набиуллина.

Она также уточнила, что ЦБ скорректировал график соблюдения норматива ликвидности для банков