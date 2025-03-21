«Вернулись к норме»: В ЦБ прокомментировали снижение ставок по депозитам
Набиуллина: Снизившиеся ставки по депозитам являются нормой
В ходе пресс-конференции, посвящённой итогам заседания совета директоров Центрального банка, глава регулятора Эльвира Набиуллина констатировала, что снижение процентных ставок по депозитам является нормой. Она подчеркнула, что ситуация, сложившаяся в ноябре-декабре 2024 года — когда ставки по депозитам превышали показатель ключевой ставки — являлась нестандартной.
«Сейчас мы, скорее, вернулись к такому нормальному соотношению депозитных ставок и ключевой ставки», — заявила Набиуллина.
Она также уточнила, что ЦБ скорректировал график соблюдения норматива ликвидности для банков
Ранее стало известно, что Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Показатель остаётся неизменным уже в третий раз. Отмечается, что текущая жёсткость денежно-кредитных условий создаёт предпосылки, которые помогут вернуться к целевому показателю инфляции в 4% в 2026 году.
Life.ru