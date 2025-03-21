В ловушке изоляции: Учёные в Антарктиде жалуются на домогательства и угрозы

В Антарктиде учёные столкнулись с серьёзными конфликтами на исследовательской станции Sanae IV. Команда из девяти человек сообщила о сексуальных домогательствах, физическом насилии и угрозах. Об этом пишет The Guardian.

«В начале пребывания среди команды из девяти человек были сделаны заявления о физическом насилии, сексуальных домогательствах и угрозе смерти. Были принесены извинения, и психологи с материка теперь находятся в «постоянном» контакте с командой, чтобы помочь им справиться с последствиями», — говорится в публикации.

В газете уточнили, что инциденты на исследовательской станции произошли в начале зимовки, когда команда оказалась в полной изоляции. Sanae IV предлагает больше пространства, чем её предшественница Sanae III, но даже это не помогло избежать серьёзных конфликтов.