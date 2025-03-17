Учёным, запертым с психом-насильником на базе в Антарктиде, дали совет по выживанию
Путешественник Шпаро: Насилие на базе в Антарктиде можно остановить компромиссом
Учёным с южноафриканской исследовательской базы Sanae IV в Антарктиде, где один из полярников угрожает остальным убийством, придётся пойти с ним на компромисс и договориться полюбовно. Об этом рассказал kp.ru путешественник Дмитрий Шпаро, комментируя ситуацию с застрявшими на станции исследователями.
«У меня была такая история на Северной Земле. Нас было человек двадцать. Один из членов команды угрожал расправиться со всеми, если не сделают так, как он хочет. Он тянулся за карабином, а одного из нас даже ударил теодолитом (металлический измерительный прибор. — Прим. Life.ru) по голове», — поделился он.
По его словам, психически неадекватного коллегу в условиях изоляции нужно утихомирить, пообещав ему помощь и поддержку, чтобы не вызвать агрессию и не усугубить ситуацию. Шпаро уверен, что начальник базы должен уговорить коллектив пойти на «локальный компромисс» с учёным, развязавшим конфликт. Он напомнил, что в обычной жизни можно обратиться в полицию, но в замкнутом пространстве на базе в Антарктиде придётся договариваться.
Напомним, на южноафриканской исследовательской базе Sanae IV в Антарктиде учёный напал на своих коллег. Одного он попытался убить, над вторым совершил акт сексуального насилия. Инцидент произошёл в условиях полной изоляции, однако учёным предстоит оставаться на базе ещё 10 месяцев. Из-за погоды эвакуация пострадавших сейчас невозможна. История, похожая на сюжет фильма ужасов, началась с письма, пришедшего из этой базы. В нём говорится, что псих формирует на станции «атмосферу страха».