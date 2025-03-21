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21 марта, 17:08

Испорченный праздник и странный «Бернау»: Москвичка нашла зубную нить в торте из «Вкусвилла»

SHOT ПРОВЕРКА: Москвичка нашла в торте из «Вкусвилла» зубную нить

Москвичка приобрела в сетевом магазине «Вкусвилл» торт «Бернау» с ягодами и творожным сыром для дня рождения мамы. Но десерт, стоимость которого была порядка 1,5 тысячи рублей, испортил праздник семейству, так как внутри него вместе с начинкой оказалась зубная нить, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Девушка рассказала о случившемся в Сети. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Расстроенная покупательница обратилась в поддержку магазина, но, по её словам, получила лишь формальные извинения. Менеджер сказал дежурное «извините» и не стал продолжать диалог. Но после того, как история получила огласку в соцсетях, представители «Вкусвилла» активизировались. В магазине было проведено внутреннее расследование, после чего «Вкусвилл» принёс повторные извинения.

Вернуть деньги за торт предложили только при личном визите в магазин, онлайн провести возврат средств не получится.

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Ранее коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ разоблачили сервис, который занимается доставкой съедобных букетов. Сотрудники организации принимают заказы и берут полную предоплат, но после транзакции получение заказа внезапно откладывается на неопределённый срок без указания точных причин.

Обложка ©

freepik / azerbaijan_stockers

Ольга Сливченко
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