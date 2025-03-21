В зоне СВО ранен командир разведотряда «Ахмата» с позывным Аид

Командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Аид был ранен в зоне СВО. Тем не менее, как сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Обстоятельства инцидента пока не известны.

«Для него это уже я не знаю даже какое ранение. Там на нем уже места чтобы палец положить нет без шрама и без следов ранения. Всё нормально, ничего сверхъестественного... Будем живы — не помрём. Все хорошо», — цитирует Алаудинова РИА «Новости».