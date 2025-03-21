В зоне СВО ранен командир разведотряда «Ахмата» с позывным Аид
Алаудинов: Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид ранен в зоне СВО
Командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Аид был ранен в зоне СВО. Тем не менее, как сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Обстоятельства инцидента пока не известны.
«Для него это уже я не знаю даже какое ранение. Там на нем уже места чтобы палец положить нет без шрама и без следов ранения. Всё нормально, ничего сверхъестественного... Будем живы — не помрём. Все хорошо», — цитирует Алаудинова РИА «Новости».
Ранее Life.ru сообщал, что солдат подразделения «Ахмат» Юсуф 12 километров нёс на себе раненого украинского военнопленного под шквалом обстрелов. Отмечается, что украинские пленные благодарны ВС РФ за сохранённые жизни, восстановленное здоровье и возможность снова оказаться дома.
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