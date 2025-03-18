Бойцы «‎Ахмата» отыскали в Судже зажигалку солдата ВСУ с вопросом с того света

Российские военные сделали неожиданную находку во время зачистки Суджи Курской области и окрестностей после подземной операции «Труба» – это зажигалка с вопросом с того света, принадлежавшая украинскому солдату. О ней рассказал командир «Аид» спецназа «Ахмат» в своём Телеграм-канале.

На зажигалке изображён военный лётчик, а надпись на мове гласит: «Ты веришь в приведения?» Рассуждал ли об этом хозяин находки или приобрёл шутки ради, теперь навсегда останется загадкой. Владелец, по всей видимости был ликвидирован во время ожесточённых боёв за курский город.