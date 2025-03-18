Бойцы «Ахмата» отыскали в Судже зажигалку солдата ВСУ с вопросом с того света
Российские военные сделали неожиданную находку во время зачистки Суджи Курской области и окрестностей после подземной операции «Труба» – это зажигалка с вопросом с того света, принадлежавшая украинскому солдату. О ней рассказал командир «Аид» спецназа «Ахмат» в своём Телеграм-канале.
На зажигалке изображён военный лётчик, а надпись на мове гласит: «Ты веришь в приведения?» Рассуждал ли об этом хозяин находки или приобрёл шутки ради, теперь навсегда останется загадкой. Владелец, по всей видимости был ликвидирован во время ожесточённых боёв за курский город.
Напомним, 13 марта Минобороны официально подтвердило информацию об освобождении курского города. Взятие Суджи стало возможным благодаря смелой операции ВС РФ «Поток»: 800 российских бойцов шесть дней шли в тыл противника по газопроводной трубе, из которой заранее был убран весь газ. Солдаты преодолели 14 км по трубе в замкнутом пространстве и в условиях нехватки кислорода.
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