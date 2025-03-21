Трамп готов из своего кармана оплатить сверхурочные застрявшим на МКС астронавтам

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности взять на себя расходы за сверхурочную работу для астронавтов Суниты Уильямс и Барри Уилмора, которые недавно вернулись с Международной космической станции (МКС). Он также отметил, что не имеет информации о случившемся.

«Если понадобится, я оплачу всё из своего собственного кармана», — заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.