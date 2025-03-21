Трамп готов из своего кармана оплатить сверхурочные застрявшим на МКС астронавтам
Трамп заявил о готовности оплатить сверхурочные астронавтам Уильямс и Уилмору
Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности взять на себя расходы за сверхурочную работу для астронавтов Суниты Уильямс и Барри Уилмора, которые недавно вернулись с Международной космической станции (МКС). Он также отметил, что не имеет информации о случившемся.
«Если понадобится, я оплачу всё из своего собственного кармана», — заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Напомним, что застрявший экипаж космического корабля Crew-9 вернулся на Землю после продолжительной миссии на МКС 19 марта. Изначально американские астронавты должны были провести на станции всего неделю, но задержались там на девять месяцев.
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