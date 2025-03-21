Министр по делам детей Исландии оказалась педофилкой и родила от подростка

Министр по делам детей Исландии Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир покинула свой пост, после того как призналась в давней половой связи с 15-летним подростком. Об отставке сообщает BBC News.

Тоурсдоуттир рассказала, что более 30 лет назад у неё был роман с 15-летним юношей. Тогда женщине было 22 года. Она работала в религиозной организации и там познакомилась с подростком, которого позже соблазнила. Через год будущий министр родила ребёнка.

Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир заявила, что узнала об этом только в четверг, 20 марта. Она сразу же пригласила Тоурсдоуттир на встречу. После разговора министр решила уйти в отставку.