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21 марта, 19:48

Министр по делам детей Исландии оказалась педофилкой и родила от подростка

Министр по делам детей Исландии совратила 15-летнего парня и родила от него

Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир. Обложка © Wikipedia / Alþingi

Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир. Обложка © Wikipedia / Alþingi

Министр по делам детей Исландии Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир покинула свой пост, после того как призналась в давней половой связи с 15-летним подростком. Об отставке сообщает BBC News.

Тоурсдоуттир рассказала, что более 30 лет назад у неё был роман с 15-летним юношей. Тогда женщине было 22 года. Она работала в религиозной организации и там познакомилась с подростком, которого позже соблазнила. Через год будущий министр родила ребёнка.

Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир заявила, что узнала об этом только в четверг, 20 марта. Она сразу же пригласила Тоурсдоуттир на встречу. После разговора министр решила уйти в отставку.

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Ранее сообщалось, что в Иркутске детский психолог подозревается в совращении 14-летней школьницы. По данным SHOT, мужчина оказывал знаки внимания девочке во время приёма и затем совершил насильственные действия. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Антон Голыбин
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