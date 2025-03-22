Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку сладостей

Министерство промышленности и торговли РФ представило законопроект, согласно которому с 1 сентября 2025 года необходимо начать обязательную маркировку некоторых видов кондитерских и сладких изделий в потребительской упаковке. Документ опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

Согласно инициативе, участники рынка должны будут регистрировать свои товары в мониторинговой системе для отслеживания продукции, подлежащей обязательной маркировке. Заявление необходимо будет подавать для каждого вида продукции, указанного в специальном перечне.

Изменения в случае принятия проекта затронут широкий спектр сладких товаров, включая сахаристые кондитерские изделия, печенье, пасты, различные мучные изделия, хлебобулочную продукцию, шоколад, творожные сырки и другое. Маркировка будет вводиться поэтапно до 1 мая 2026 года.