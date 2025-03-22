Рогов: Объёмные взрывы потрясли занятое ВСУ Запорожье

В оккупированном ВСУ Запорожье прогремела серия мощных взрывов, которая сопровождалась интенсивной стрельбой. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По словам Рогова, местные жители докладывают о минимум шести взрывах. Он отметил, что в Запорожье и его окрестностях расположено большое количество военных объектов противника, которые прикрывают системы ПВО.