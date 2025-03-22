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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
21 марта, 22:29

Рогов: Объёмные взрывы потрясли занятое ВСУ Запорожье

В оккупированном ВСУ Запорожье прогремела серия мощных взрывов, которая сопровождалась интенсивной стрельбой. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По словам Рогова, местные жители докладывают о минимум шести взрывах. Он отметил, что в Запорожье и его окрестностях расположено большое количество военных объектов противника, которые прикрывают системы ПВО.

В зоне СВО ударам БПЛА ликвидировали женщину-оператора дронов ВСУ
В зоне СВО ударам БПЛА ликвидировали женщину-оператора дронов ВСУ

А ранее координатор николаевского подполья сообщил о поражении цеха сборки БПЛА в Запорожье. Он отметил, что в результате удара произошло разрушение оборудования и уничтожение готовой продукции.

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Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Тимур Хингеев
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