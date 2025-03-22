Российские «Гераньки» летят к зданию Верховной рады в Киеве — военкоры
«РВ»: Российские дроны «Герань» летят прямо к зданию Верховной рады в Киеве
К зданию Верховной рады в Киеве направляются российские ударные беспилотники «Герань», стало известно Telegram-каналу «Военкоры Русской весны». Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил, что дроны летят в центральную часть города.
В Киеве в данный момент слышны звуки выстрелов и взрывы. В городе работают системы противовоздушной обороны.
Взрывы в Киеве. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
Взрывы несколькими часами ранее прогремели и в оккупированном ВСУ Запорожье, где располагается большое количество военных объектов противника. Местные слышали минимум шесть мощных хлопков.
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