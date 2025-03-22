Российские «Гераньки» летят к зданию Верховной рады в Киеве — военкоры

К зданию Верховной рады в Киеве направляются российские ударные беспилотники «Герань», стало известно Telegram-каналу «Военкоры Русской весны». Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил, что дроны летят в центральную часть города.

В Киеве в данный момент слышны звуки выстрелов и взрывы. В городе работают системы противовоздушной обороны.

Взрывы в Киеве. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны