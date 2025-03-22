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21 марта, 23:06

Российские «Гераньки» летят к зданию Верховной рады в Киеве — военкоры

«РВ»: Российские дроны «Герань» летят прямо к зданию Верховной рады в Киеве

К зданию Верховной рады в Киеве направляются российские ударные беспилотники «Герань», стало известно Telegram-каналу «Военкоры Русской весны». Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил, что дроны летят в центральную часть города.

В Киеве в данный момент слышны звуки выстрелов и взрывы. В городе работают системы противовоздушной обороны.

Взрывы в Киеве. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

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Взрывы несколькими часами ранее прогремели и в оккупированном ВСУ Запорожье, где располагается большое количество военных объектов противника. Местные слышали минимум шесть мощных хлопков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Тимур Хингеев
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