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22 марта, 01:08

Садоводы — ликуйте: В России создадут рабочую группу по развитию огородничества

Рабочую группу по развитию садоводства создадут в России по поручению Патрушева

Заседание правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества. Обложка © Правительство России

Заседание правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества. Обложка © Правительство России

В России будет создана межведомственная рабочая группа, которая займётся оперативным решением вопросов садоводов и огородников. Соответствующее поручение было сделано вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым на заседании правительственной комиссии.

«Задача правкомиссии — активизировать работу по урегулированию проблемных вопросов в данной сфере», — обозначил он.

Кроме того, власти намерены упростить оформление прав на общее имущество в садоводческих товариществах. Росреестр ускорит этот процесс, а Росстат начнёт собирать точные данные по регионам. Также обсуждалось расширение функционала портала «Госуслуги», чтобы дачники могли использовать его для голосований и решения общих вопросов.

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Тимур Хингеев
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