Садоводы — ликуйте: В России создадут рабочую группу по развитию огородничества

В России будет создана межведомственная рабочая группа, которая займётся оперативным решением вопросов садоводов и огородников. Соответствующее поручение было сделано вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым на заседании правительственной комиссии.

«Задача правкомиссии — активизировать работу по урегулированию проблемных вопросов в данной сфере», — обозначил он.

Кроме того, власти намерены упростить оформление прав на общее имущество в садоводческих товариществах. Росреестр ускорит этот процесс, а Росстат начнёт собирать точные данные по регионам. Также обсуждалось расширение функционала портала «Госуслуги», чтобы дачники могли использовать его для голосований и решения общих вопросов.