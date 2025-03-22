В США супругов приговорили к 375 годам за обращение чернокожих детей в рабство

Пара из Западной Вирджинии приговорена к 375 годам тюремного заключения за то, что использовала пятерых приёмных чернокожих детей как рабов на своей ферме. Об этом сообщает NBC News. 63-летняя Джинн Уайтфезер получила 215 лет, а её 64-летний муж Дональд Ланц — 160.

«Вы привезли этих детей в Западную Вирджинию, место, которое я знаю как почти рай, и поместили их в ад», — цитирует телеканал судью окружного суда Мэри Клэр Эйкерс.

Следователи установили, что дети попали в «белую» семью из приюта для подростков. Новоиспечённые родители поселили их в сарае без водоснабжения и туалета. Подростки спали на бетонном полу, их держали запертыми по 12 часов. Полиция обнаружила детишек лишь в октябре 2023 года, когда тревогу забил сосед пары. Американца и его супругу обвинили в торговле людьми, жестоком обращении с детьми, принудительном труде и других преступлениях.

Сарай, в котором содержали детей. Фото © X / Art Candee