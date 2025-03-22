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22 марта, 03:15

В США супругов приговорили к 375 годам за обращение чернокожих детей в рабство

Джинн Уайтфезер и Дональд Ланц. Обложка © X / Art Candee

Джинн Уайтфезер и Дональд Ланц. Обложка © X / Art Candee

Пара из Западной Вирджинии приговорена к 375 годам тюремного заключения за то, что использовала пятерых приёмных чернокожих детей как рабов на своей ферме. Об этом сообщает NBC News. 63-летняя Джинн Уайтфезер получила 215 лет, а её 64-летний муж Дональд Ланц — 160.

«Вы привезли этих детей в Западную Вирджинию, место, которое я знаю как почти рай, и поместили их в ад», — цитирует телеканал судью окружного суда Мэри Клэр Эйкерс.

Следователи установили, что дети попали в «белую» семью из приюта для подростков. Новоиспечённые родители поселили их в сарае без водоснабжения и туалета. Подростки спали на бетонном полу, их держали запертыми по 12 часов. Полиция обнаружила детишек лишь в октябре 2023 года, когда тревогу забил сосед пары. Американца и его супругу обвинили в торговле людьми, жестоком обращении с детьми, принудительном труде и других преступлениях.

Сарай, в котором содержали детей. Фото © X / Art Candee

Сарай, в котором содержали детей. Фото © X / Art Candee

Сказка обернулась рабством: Россиянки раскрыли правду о работе «русалками» в Азии
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А ранее стало известно, что около 100 женщин удерживали в рабстве на «ферме яйцеклеток» в Грузии. Жительниц Таиланда туда заманила китайская преступная группировка.

Тимур Хингеев
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