Началось освобождение Красного Первого на Харьковщине
Российские подразделения начали бои за населённый пункт Красное Первое в Харьковской области. Его освобождение происходит на фоне интенсивных боёв в районе Каменки, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Уже зашли в данный населённый пункт. И освободительные действия, хоть и небольшими темпами, но они идут и продвигаются», — заявил он журналистам ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили о значительном успехе группировки войск «Север» на Харьковском и Белгородском направлениях. Военнослужащим формирования удалось разбить две мехбригады и два штурмовых полка ВСУ.
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