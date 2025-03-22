Началось освобождение Красного Первого на Харьковщине

Российские подразделения начали бои за населённый пункт Красное Первое в Харьковской области. Его освобождение происходит на фоне интенсивных боёв в районе Каменки, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Уже зашли в данный населённый пункт. И освободительные действия, хоть и небольшими темпами, но они идут и продвигаются», — заявил он журналистам ТАСС.