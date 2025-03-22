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Регион
22 марта, 02:39

Большой Джордж ушёл на покой: Легенда бокса Джордж Форман скончался в 76 лет

Американский боксёр Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет

Джордж Форман. Обложка © ТАСС / EPA / MARIO GUZMAN

Джордж Форман. Обложка © ТАСС / EPA / MARIO GUZMAN

Легендарный американский боксёр Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет. Известие о смерти олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира поступило 21 марта от его семьи.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине нашего любимого Джорджа Эдварда Формана-старшего, который мирно скончался 21 марта 2025 года в окружении близких», — гласит пост родных спортсмена в соцсетях.

Большой Джордж, как его прозвали поклонники, дважды становился чемпионом мира в супертяжёлом весе. Многие его бои вошли в золотую коллекцию мирового бокса. В 1973 году Форман одержал победу над не менее легендарным Джо Фрейзером, а в 1974-м разделил ринг с Мухаммедом Али, потерпев поражение после восьми раундов зрелищного поединка.

«Преданный муж, любящий отец и гордый дедушка: он прожил жизнь с непоколебимой верой, смирением и целеустремлённостью», — сказано в сообщении семьи.

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Недавно также стало известно о смерти советского и российского боксёра Павла Котова в Москве. Мастер спорта СССР ушёл из жизни в возрасте 64 лет прямо во время тренировки. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

Антон Голыбин
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