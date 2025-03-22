Вернувшуюся в Россию журналистку арестовали в Якутии за оправдание терроризма

Журналистка из Якутии Саша Александрова, покинувшая Россию после начала спецоперации, была задержана сотрудниками ФСБ на малой родине. Об этом сообщили «Вести Якутии» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, фигурантке вменяют статью 205.2 УК РФ о призыве к терроризму и публичном оправдании терроризма. Александрова вернулась в родную республику из-за рубежа лишь в 2024 году. По словам местного журналиста Виталия Обедина, его коллегу уже арестовали.

«Задержали вчера, сегодня уже состоялся суд, выбрали меру пресечения — заключение под стражу», — написал он.