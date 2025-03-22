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22 марта, 05:34

13-летнюю школьницу уже два дня ищут в Приморье

Уже вторые сутки волонтёры и полиция пытаются найти 13-летнюю школьницу по имени Анна Николаева, пропавшую без вести в Партизанске Приморского края. Информацию об этом распространила приморская региональная общественная организация «ПримПоиск».

Волонтёрам известно, что девочка покинула свой дом 21 марта и до сих пор не вернулась. Её рост около 165-170 сантиметров, среднее телосложение. В день исчезновения школьница была одета в ярко-жёлтую куртку, чёрные джинсы и тёмно-зелёные ботинки.

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А в Якутске недавно завершились поиски другого пропавшего школьника. 13-летний мальчик ушёл гулять и перестал выходить на связь. Спустя четыре дня его нашли в подъезде жилого дома.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

Антон Голыбин
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