13-летнюю школьницу уже два дня ищут в Приморье

Уже вторые сутки волонтёры и полиция пытаются найти 13-летнюю школьницу по имени Анна Николаева, пропавшую без вести в Партизанске Приморского края. Информацию об этом распространила приморская региональная общественная организация «ПримПоиск».

Волонтёрам известно, что девочка покинула свой дом 21 марта и до сих пор не вернулась. Её рост около 165-170 сантиметров, среднее телосложение. В день исчезновения школьница была одета в ярко-жёлтую куртку, чёрные джинсы и тёмно-зелёные ботинки.