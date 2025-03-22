Юлия Ковальчук призналась в любви Алексею Чумакову после скандала из-за пошлого интервью

После скандала с высказываниями российского певца Алексея Чумакова в адрес его супруги — исполнительницы Юлии Ковальчук, многие изменили отношение к знаменитости. Сама спутница музыканта долгое время отмалчивалась на эту тему, но накануне призналась, изменилось ли её отношение к мужу после сомнительных рассуждений в интервью Светлане Бондарчук.

Под недавним постом Чумакова в запрещённой сети, где артист объяснил свои слова и признался, что познал истинный «абьюз», Ковальчук самой первой написала комментарий, поддержав супруга.

«Люблю!», — коротко и ясно написала Ковальчук под постом мужа.

Аргумент от Юлии Ковальчук в пользу того, что её отношение к любимому мужу никак не поменялось, засчитан. Вместе с Чумаковым певица живёт уже 11 лет — в октябре прошлого года пара отметила «стальную» годовщину свадьбы.