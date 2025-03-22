Юлия Ковальчук призналась в любви Алексею Чумакову после скандала из-за пошлого интервью
Юлия Ковальчук после скандала призналась, что по-прежнему любит Алексея Чумакова
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / juliakovalchuk
После скандала с высказываниями российского певца Алексея Чумакова в адрес его супруги — исполнительницы Юлии Ковальчук, многие изменили отношение к знаменитости. Сама спутница музыканта долгое время отмалчивалась на эту тему, но накануне призналась, изменилось ли её отношение к мужу после сомнительных рассуждений в интервью Светлане Бондарчук.
Под недавним постом Чумакова в запрещённой сети, где артист объяснил свои слова и признался, что познал истинный «абьюз», Ковальчук самой первой написала комментарий, поддержав супруга.
«Люблю!», — коротко и ясно написала Ковальчук под постом мужа.
Аргумент от Юлии Ковальчук в пользу того, что её отношение к любимому мужу никак не поменялось, засчитан. Вместе с Чумаковым певица живёт уже 11 лет — в октябре прошлого года пара отметила «стальную» годовщину свадьбы.
Напомним, что Чумаков подвергся жёсткой критике в соцсетях за высказывания о супруге в интервью Светлане Бондарчук. Мужчина рассказал, что выбирал жену по принципу «вдул бы или не вдул», и высказал своё мнение на тему супружеских обязательств, которых, по мнению певца, в семье быть не должно. Высказывание музыканта вызвало явное недовольство у журналистки, а зрители заметили тоску в глазах его супруги, которая также принимала участие в неприятном интервью.