Экономист оценил шансы Запада отобрать у России золотовалютные резервы

Шансы конфисковать у России её золотовалютные резервы, замороженные на Западе, крайне невелики. Основная часть этих активов располагается в Бельгии, находясь под её юрисдикцией, которая отказывается экспроприировать российские средства. Об этом сообщил в интервью РИА «Новости» руководитель аналитического управления, главный экономист компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.

По его словам, «проблема не в отношении к Москве». Бельгия опасается последствий, связанных с основным принципом неприкосновенности собственности, поскольку это может подорвать доверие к её финансовым институтам.

«При этом давление на Бельгию, думаю, будет сохраняться по мере того, как конфликт на Украине продолжается. Во всяком случае, со стороны ЕС. Что касается Вашингтона, то он вроде бы сегодня меняет своё отношение к Москве», — заключил Кузьмин.