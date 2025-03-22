Лидер группы «Руки вверх» патентует фразу «18 мне уже»
Жуков из «Руки вверх» подал в Роспатент заявку на регистрацию фразы «18 мне уже»
Сергей Жуков. Обложка © Telegram / Сергей Жуков и «Руки вверх»
Российский певец Сергей Жуков хочет запатентовать фразу «18 мне уже» из своего хита. По данным SHOT, солист «Руки вверх» подал заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент. Музыкант устал, что строчку из его песни сейчас используют все, кто только может.
Фразу из хита печатают на футболках, шариках, пивных кружках и ещё много на чём. В основном бизнесмены используют «18 мне уже» для товаров на вечеринки совершеннолетия. Заявка в Роспатент подана от ООО «Руки вверх», которое уже владеет 11 знаками: РУКИ ВВЕРХ beauty (бренд косметики), «Жуковские вкусности» (снеки), «Жуковский чай» и др. Будет ли певец что-то производить под новым брендом, пока не раскрывается. Но с таким названием в сети его баров уже проводятся вечеринки.
Ранее Сергей Жуков подал иск в Верховный суд, дабы оспорить правомерность соглашений о правах на фонограммы. В документе, опубликованном в картотеке судебного производства, он требует признать недействительными договоры, которые касаются как передачи исключительных прав на музыкальные записи, так и лицензий на их использование.