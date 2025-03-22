Лидер группы «Руки вверх» патентует фразу «18 мне уже»

Российский певец Сергей Жуков хочет запатентовать фразу «18 мне уже» из своего хита. По данным SHOT, солист «Руки вверх» подал заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент. Музыкант устал, что строчку из его песни сейчас используют все, кто только может.

Фразу из хита печатают на футболках, шариках, пивных кружках и ещё много на чём. В основном бизнесмены используют «18 мне уже» для товаров на вечеринки совершеннолетия. Заявка в Роспатент подана от ООО «Руки вверх», которое уже владеет 11 знаками: РУКИ ВВЕРХ beauty (бренд косметики), «Жуковские вкусности» (снеки), «Жуковский чай» и др. Будет ли певец что-то производить под новым брендом, пока не раскрывается. Но с таким названием в сети его баров уже проводятся вечеринки.