Вассерман объяснил, где будет новая столица Украины после её раздела

После завершения боевых действий Украина может быть разделена по аналогичному сценарию, как это произошло с послевоенной Германией. Однако такое состояние вряд ли продлится долго, заявил в интервью NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман, напомнив, что ГДР и ФРГ существовали отдельно всего два поколения.

«Но на протяжении этих двух поколений они постоянно между собою в разных формах конфликтовали. И эти конфликты причинили простым гражданам по обе стороны границы немалые неприятности. Я очень хочу, чтобы таких конфликтов было поменьше, а лучше вовсе не создавать для них условий», — заявил депутат.

Он объяснил, что если разделение и произойдёт, то лучше, если Украина будет поделена по Днепру и столицей восточной части станет Одесса. В конечном же счёте всё-таки должна остаться лишь одна граница — «между прошлым и будущим». В этом будущем такого государства, как Украина, вообще не должно существовать, уверен депутат.

«Я считаю, что любой другой вариант будет замораживанием конфликта. Конфликта между русским большинством жителей тех земель, которые оставят под названием Украина, и остальных территорий», — резюмировал Вассерман.