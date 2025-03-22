«Самая влиятельная женщина Европы» рискует лишиться власти

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рискует лишиться своего влияния и оказаться на второстепенных ролях в европейской политике. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Издание отмечает, что, несмотря на то, что фон дер Ляйен часто присваивают статус «самой влиятельной женщины Европы», в будущем ей, возможно, придётся занять более скромные второстепенные позиции. Брюссель теряет инициативу в украинском вопросе, уступая её Парижу и Лондону.

Также на политической арене высказывается мнение, что на посту главы ЕС нужен лидер, с которым администрация Дональда Трампа будет вынуждена считаться. Ярким показателем ослабления позиций фон дер Ляйен стал инцидент на саммите по искусственному интеллекту в Париже, когда вице-президент США Джей Ди Вэнс покинул зал во время её ответа на его речь.