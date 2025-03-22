В Госдуме рассказали, как получить пенсию в 100 тысяч рублей
Депутат Гаврилов: Пенсию в 100 тысяч можно получить при зарплате в 230 тысяч
Для того чтобы получать пенсию в 100 тысяч рублей, необходимо иметь официальную зарплату не менее 230 тысяч рублей на протяжении всей трудовой деятельности, непрерывный трудовой стаж в 64 года и отложить выход на пенсию до 75 лет. Об этом заявил Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ).
«Получение пенсии в размере 100 тысяч рублей возможно при сочетании трёх условий: официальная зарплата не ниже 230 тысяч рублей в течение всей трудовой жизни, непрерывный стаж 64 года, отсрочка выхода на пенсию до 75 лет», — отметил он в беседе с ТАСС.
Он добавил, что любое несоответствие указанным критериям может значительно уменьшить конечную сумму пенсии. По его мнению, единственным вариантом в этом случае является создание дополнительной накопительной пенсии с помощью добровольных взносов или инвестиционных средств.
Напомним, опрос среди россиян показал, что среди граждан с доходом от 200 тысяч рублей, 82% считают, что минимальная приемлемая пенсия должна составлять не менее 45 тысяч рублей, в то время как 72% респондентов хотели бы получать на пенсии как минимум 100 тысяч рублей. Интересно, что для менее обеспеченных слоев населения приемлем любой размер пенсии, тогда как более состоятельные граждане нацелены исключительно на высокие пенсионные выплаты.
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