В Госдуме рассказали, как получить пенсию в 100 тысяч рублей

Для того чтобы получать пенсию в 100 тысяч рублей, необходимо иметь официальную зарплату не менее 230 тысяч рублей на протяжении всей трудовой деятельности, непрерывный трудовой стаж в 64 года и отложить выход на пенсию до 75 лет. Об этом заявил Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ).

«Получение пенсии в размере 100 тысяч рублей возможно при сочетании трёх условий: официальная зарплата не ниже 230 тысяч рублей в течение всей трудовой жизни, непрерывный стаж 64 года, отсрочка выхода на пенсию до 75 лет», — отметил он в беседе с ТАСС.

Он добавил, что любое несоответствие указанным критериям может значительно уменьшить конечную сумму пенсии. По его мнению, единственным вариантом в этом случае является создание дополнительной накопительной пенсии с помощью добровольных взносов или инвестиционных средств.