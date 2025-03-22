МИД России вновь предупредил Токио о мерах в случае размещения ракет США на Кюсю

Москва уже не раз предупреждала Токио о недопустимости появления ракет средней дальности США на японской территории, в противном случае Россия проработает ответные меры. Об этом сказала РИА «Новости» директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьёва.

«Неоднократно предупреждали Токио, что если в результате такой кооперации в Японии окажутся американские ракеты средней дальности, будем вынуждены предпринять необходимые контрмеры по укреплению собственной обороноспособности в целях купирования исходящих с японской территории вызовов безопасности России», — поделилась она.

Дипломат заверила, что ответные шаги будут разработаны соответствующими ведомствами на основе стратегических целей Москвы. По её словам, Кремль не ущемляет права других стран обеспечивать собственную безопасность, однако американские ракеты в Японии могут расшатать стабильность в регионе и усилить гонку вооружений.