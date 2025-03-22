Россиянам дали совет по вкладам на ближайший год
Аналитик Зварич посоветовал выбирать долгосрочные вклады при текущей ставке ЦБ
Россиянам в текущем году стоит сделать выбор в пользу долгосрочных вкладов, потому что Банк России решил сохранить ключевую ставку неизменной. При этом кредитные организации ухудшают условия по депозитам, рассказал главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.
«До последнего времени они опирались на краткосрочные депозиты, а самыми популярными были вклады на три и шесть месяцев, на которые суммарно приходилось более половины спроса. Сейчас же имеет смысл рассмотреть возможность открытия долгосрочного депозита», — приводит комментарий эксперта агентство «Прайм».
По мнению Зварича, в скором времени Центральный банк может подать сигнал о потенциальном смягчении денежно-кредитной политики. В течение оставшихся месяцев года возможно снижение ключевой ставки, в связи с чем вкладчикам стоит пересмотреть свои стратегии.
Ранее сообщалось, что Центральный банк РФ решил оставить ключевую ставку на уровне 21%. Этот уровень остаётся неизменным уже в третий раз подряд. В ЦБ отметили, что текущая строгость денежно-кредитной политики способствует созданию условий для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 году.
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