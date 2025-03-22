Россиянам дали совет по вкладам на ближайший год

Россиянам в текущем году стоит сделать выбор в пользу долгосрочных вкладов, потому что Банк России решил сохранить ключевую ставку неизменной. При этом кредитные организации ухудшают условия по депозитам, рассказал главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.

По мнению Зварича, в скором времени Центральный банк может подать сигнал о потенциальном смягчении денежно-кредитной политики. В течение оставшихся месяцев года возможно снижение ключевой ставки, в связи с чем вкладчикам стоит пересмотреть свои стратегии.